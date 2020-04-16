Знаменитая украинская певица Настя Каменских вызывает неизменный восторг среди поклонников благодаря пикантным фото

После того, как артистка сбросила более двадцати киллограмов лишнего веса, она решила устраивать целые серии откровенных фотосессий, демонстрировать фигуру в едва заметных крошечных костюмах на сцене и удивлять домашними снимками в бикини. Потап наконец-то рассказал, как относится к тому, что его жена раздевается на публике, пишет Рoliteka.net.

Так, Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.

К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.

При этом он подчеркнул, что любит фото жены и они вызывают восторг у фанатов. Поскольку эти фото нравятся ему, как мужчине, он понимает, что это вызывает бурную реакцию и у других.

«Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая», - весьма мило ответил Алексей.

До этого в сети ответили рэперу Потапа за то, что он попросил украинцев объединиться в борьбе с пандемией. Потап поднял важную тему в новом видео, опубликованном на YouTube,

В опубликованном видеоролике Потап обсудил с Позитивом ситуацию с украинцами, которые в марте прилетели из Вьетнама и устроили беспорядки в аэропорту из-за того, что не хотели проходить обсервацию. Потап уверен, что такая легкомысленность людей обязательно приведет к катастрофе в нашей стране.

«Это пример того, почему в Украине еще не началась, но начнется настоящая катастрофа», - подчеркнул продюсер.

Также Потап назвал украинцев «долбодятлами»: «Ребята, вы что долбодятлы? Ну вы закрыты, ну такая ситуация. Пандемия. Весь мир объединился. Мир объединился, а Украина не объединилась. Потому что "моя хата з краю"».

Так, украинцы решили ответить продюсеру в сети. Некоторые поддержали артиста, другие же ответили ему «тем же».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть: «Куда мы катимся».