Владимир Остапчук показал, как запустил себя на карантине, набрав 15 килограмм

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий выпустил собственную пародию на хит российской группы Little Big «UNO». Он назвал свою песню «Скучно» и посветил ее самоизоляции дома и связанными с ней проблемами.

В клипе Остапчук появился «поправившимся» на 15 килограмм и в компании резиновой женщины. Ведущий развлекается как может у себя дома. Вместе со своей «подругой» он играет в приставку, #подбухивает и сам делает себе стрижку.

«Сынок, это было сложное время. Мы сходили с ума, как могли» – именно это мы будем говорить детям, вспоминая карантинную весну 2020… И, если кто-то в пародии узнаёт себя, я не виноват – сами такие», - написал Остапчук в подписи к видео.

В комментариях поклонники оценили творчество ведущего.

«Остапчук я тебя абажаю и подбухиваю вместе с тобой», «Супер. Вы немного набрали веса. Вам с Маргаритой нужно больше двигаться», «Ахахах, детям такое потом не покажешь. А что, девушки нет? Что приходится надувать?», - с иронией пишут в комментариях к посту фанаты Остапчука.

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