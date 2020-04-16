Певицы Виктория Смеюха и Слава Каминская, солистки "НеАнгелов", показали новое совместное фото в Инстаграм
На фото Слава и Вика позируют в черно-розовых платьях с одним открытым плечом. На них были парики черного цвета, а Смеюха еще и дополнила образ шляпкой. Рядом можно увидеть мужчину в рубашке и пиджаке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Каминской, которая опубликовала фото.
"Спасибо , фБ. форма лица без ботулотоксина - мечта карикатуриста", - написала Слава.
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Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Лицо и без ботокса очень красивое", "Огонь", "Класс", "Вика классная", "Ты на Киру Найтли тут так похожа", "Слегка А. Джоли, а так неповторимая Слава или Оля", "Вот тогда супер было".
Сообщалось, что популярная украинская исполнительница Слава Каминская показалась с незнакомцем после того, как снимок в сети опубликовала любовница ее бывшего мужа.
«Части тела», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Каминская позирует в белоснежном наряде, из-под которого виден черный гольф. В кадр также попала часть тела незнакомого мужчины, что привело в замешательство украинцев.
Сообщалось, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как выглядит ее фигура после многочисленных тренировок и похудения.
После введения карантина артистка решила остаться дома дома с детками и соблюдать вместе с с ними режим изоляции. Несмотря на это, певица каждый день проводит тренировки, занимается на беговой дорожке и даже тренируется с тренером в прямом эфире в Инстаграм.
Напомним, голая Каминская сняла жаркое видео в ванной, засветив все свои прелести
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