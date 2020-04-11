Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская вместе в дочкой присоединилась к пикантному челленджу

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новым снимком на своей странице Инстаграм.

После введения карантина Слава решила остаться дома со своими детьми и соблюдать вместе с ними режим изоляции.

Однако даже во время карантина артистка всячески пытается быть в центре внимания и не отставать от модных трендов. На этот раз она приняла участие в так называемом "Pillow challenge", а компанию ей составила ее дочь.

На снимке Каминская в одних ботфортах прикрыла прелести обычной подушкой, которую закрепила поясом на талии (именно в этом и заключается суть челленджа). Ее малышка сделал точно также, при этом одев, по всей видимости, мамины туфли нюдового оттенка.

«Челенджи — это побочка популярности😂», - подписала снимок исполнительница.

Новый модный лук очень понравился поклонникам. Они отметили, что девчонки выглядят просто сногшибательно.

«Очень, очень красивые, стильные, гламурные!😘🍒», «Крутой лук», «Симпатюльки»,, - пишут в сети.

Ранее в челлендже приняли участия и другие знаменитости, в том числе дочь украинской певицы Ольги Поляковой - Мария. Находясь вместе с родителями на карантине, девочка решила показать, как развлекается с подушкой вместо одежды. сделала забавное селфи в зеркале, позируя с подушкой, привязанной ремнем к ее телу, а также обула туфли на высоком каблуке. Причем позировала Маша, похоже, без нижнего белья.

«Мой лук на карантин», - лаконично подписала Маша под новым снимком. Стоит отметить, не все пользователи позитивно оценили ее образ. Один из комментаторов отметил, что в таком "наряде" Мария Полякова выглядит, как "неудачная копия Ани Лорак".

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