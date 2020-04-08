Новая возлюбленная бывшего мужа солистки «НеАнгелов» Славы Каминской Эдгара поделилась совместным снимком с мужчиной

Свежее фото Ольга Богатая опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Эдгар и Ольга стоят прижавшись друг к другу в черных масках с надписью «Не паникуй». Эдгар крепко прижался к своей новой пассии, закутавшись в ее волосы.

Богатая рассказала, что Эдгар в это сложное время запустил флешмоб под названием #залишайсявдомаядопоможу. Суть этого флешмоба в том, чтобы помочь людям, которые потеряли доход. Богатая отметила, что многим семьям сегодня не хватает денег, чтобы прокормить детей. Именно им она призывает помогать.

«Я очень горжусь своим любимым человеком Эдгаром Каминским, его друзьями и всеми людьми, которые присоединились к флешмобу», - отметила Богатая.

Девушка заявила, что переживает за все семьи, которые сегодня оказались в сложном положении. Ее восхищают все эти люди, которые усыновляют детей и борются за здоровье своих близких.

«В ваших сердцах живет огромная любовь и сила, вызывающая восхищение и уважение», - подчеркнула Богатая.

В комментариях под постом появились как благодарности, так и упреки в сторону девушки. Одни поблагодарили за оказанную помощь, а другие заявили, что пиариться на помощи 100 семьям – это некрасиво. Богатой написали, что добрые дела нужно делать тихо, не трубя об этом на каждом шагу.

Кроме этого, в сети стали обсуждать, что свежее фото Богатая выложила назло Славе Каминской, которая сейчас на карантине проводит все время с двумя детьми от Эдгара. Наверняка, видеть это фото ей будет очнь больно, особенно сейчас.

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