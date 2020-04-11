Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась интимным видео из ванной комнаты

Гифку звезда опубликовала в сториз на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. На небольшом отрывке видео Слава крутит своей «пятой точкой» перед зеркалом. Каминская одета в нижнее кружевное белье. Трусики с завышенной талией выгодно подчеркнули упругие ягодицы звезды. Отметим, что на голове у Славы красуется полотенце. По всей видимости, певица только помыла голову.

Кстати, Каминская использовала забавный фильтр, который пририсовал ей усы на одном из фото. Похоже, артистка уже заскучала дома на карантине, где она сидит с двумя детьми. Поклонники не смогли оставить комментарии под фото, так как она опубликовала его в сториз.

Ранее мы писали, что Слава Каминская нарядилась в красивый костюм и сфотографировалась со своей подругой Машей Фокиной. Под пиджаком у певицы был черный топ, который подчеркнул формы звезды. Каминская улыбалась и смотрела в камеру, как и ее подружка.

Отметим, что сегодня Каминская со своей дочкой приняла участие в челлендже с подушками. Они создали наряды из подушек, закрепив их поясами. Чтобы кадр получился эффектнее, певица обработала его в фотошопе, добавив розовых цветов.

Напомним, что Каминская похвасталась аппетитными развлечениями в постели: "Это слишком вкусно!".

Как сообщала Politeka, Каминская сбросила всю одежду ради дерзких фото: "осталась в одних сапогах".

Также Politeka писала, что любовница Эдгара Каминского не выдержала и сделала больно Славе из "НеАнгелов", фото: "Огромная любовь".