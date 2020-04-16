Знаменита украинская певица Вера Брежнева рассказала о том, как жила до наступления карантина

В этот раз певица показала на своей странице в социальной сети Инстаграм, как провела время во время фотосессии с роскошными машинами и даже засветилась в компании известного ресторатора, пишет Рoliteka.net.

Так, артистка представила серию фото со специальной фотосессии, на которой появилась в нескольких образов, не забыв при этом сверкнуть идеальным макияжем и нарядами из кожи и латекса. В особенности выделяются стильные плащи с широкими ремнями.

«Сколько всего я успела сделать до карантина - сама радуюсь!!! Например, встретились с ресторатором @alexey_vasilchuk_official - поговорили о наших любимых машинах #приветMercedes и задавали друг другу интересные вопросы», - написала Брежнева.

Поклонники тут же отреагировали:

«Вера, Вы как всегда потрясающе выглядите во всех образах 🌹🔥», «вау богиня сношыбательна красотка вера милашка нежная», «Предпоследняя просто ваууу 😉😘», «Классная авто, купила бы себе такую, но припарковать ее у нас проблема будет, поэтому только серия А 🤗», «Боже! Туфли, хороша во всех позах😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

Ранее, Вера Брежнева обескуражила поклонников откровенными снимками. На некоторых из них они предстала без нижнего белья, с накинутой на плечи джинсовой курточкой. Звезда бесцеремонно сверкнула плечиками, вызывающе глядя прямо в объектив.

На другом фото Брежнева позировала, раскинувшись в соблазнительной позе в коротком топе и широких штанах из легкой ткани. Певица похвасталась плоским животиком и поиграла на камеру всем своим женским шармом.

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