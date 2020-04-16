Украинская певица Светлана Лобода показала роскошные формы в облегающем белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Готовлюсь к выходу из карантина…», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Лобода позирует с приспущенным нарядом в крохотном купальнике. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это космос!», «пушка», «шикарная», «Светик очень сексуальная», «невероятное тело!», «вот это класс! Люблю, когда ты так делаешь», - пишут они.

До этого мы писали, что певица Светлана Лобода удивила смелым кадром, на котором позировала в одном лишь белье

В этот раз знаменитая артистка представила новый кадр из фотосессии, в которой появилась в одном лишь черном кружевном белье и с ярким макияжем на лице. Чувственный кадр звезды в приглушенных тонах тут же вызвал ажиотаж среди поклонников.

Так, на новом фото, представленном на странице Светланы в Инстаграм, она позировала на белоснежной мягкой постели, прикрыв грудь кружевным бельем без бретелей. Голова звезды чуть повернута в сторону, поэтому можно рассмотрять блестящий макияж артистки с акцентом на пухлые алые губы.

«Мой график сбился, укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду. никогда так много не спала ....😍», - пишет Лобода под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Во всём есть свои плюсы))) вот так напряжение снимают, сном❤️❤️», «Добрый день, Светлана 😂❤️», «Я так же сплю 😂», «добрый день ❤️», «Эта фотография больше похожа на обложку или промо фото сингла,так что я начинаю волноваться 🥵», «Мне кажется, сейчас с графиком у всех напряженка 😂», «Чем больше спишь, тем меньше нарушений...».

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