Украинская исполнительница MARUV порадовала поклонников горячим танцем, который устроила на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Врываюсь под новое музло😜 Какой трек хотите что бы я выпустила первым? 1,2 или 3?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV устроила дикие танцы под три разных своих трека. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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Врываюсь под новое музло😜 Какой трек хотите что бы я выпустила первым? 1,2 или 3? Going dumb to my new music😜 Which one should I release first? 1,2 or 3?

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«Бомба!», «Восхитительная», «это огонь», «как всегда огонь🔥❤️», «Бомбическая», «вот это движения. Только ты так можешь», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица MARUV похвасталась новым жарким танцем, для которого ей пришлось залезть на стул.

На своей странице в социальной сети Instagram певица в разделе Стори решила представить несколько кадров со своего импровизированного выступления со стульцем, на котором она уселась в провокационной позе и посветила лишним.

Так, в этот раз артистка с ровными распущенными волосами потрясла сеть своим пикантным танцем. Артистка позировала, будучи обутой в неизменные стрипы - высокую обувь на массивной платформе с тонким каблуком. Оделась же Анна непривычно скромно: в черные штаны, подчеркнувшие ее формы, а также расстегнутую клетчатую рубашку, завязанную на животе. В какой-то момент звезда посветила грудью, наклонившись перед объективом во время танцевального движения. 

Remote file

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья