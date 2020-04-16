Игорь Николаев по случаю дня рождения Аллы Пугачевой решил опубликовать ее архивные фото
15 апреля Пугачева отметила свой 71-й день рождения, однако вместо пышного торжества с друзьями ей пришлось праздновать его в кругу семьи из-за карантина.
Впрочем, настоящие друзья нашли выход и из этой ситуации, и поздравили певицу в соцсетях. Среди них оказался и Николаев, который по случаю праздника решил опубликовать в своем Инстаграм целую серию архивных фото Пугачевой. С Примадонной российской эстрады певца связывает не только совместная работа, но и многолетняя дружба.
На некоторых фото звезда еще совсем молодая, тогда как другие были сделаны не так давно. Снимки Николаев сопроводил трогательным постом. В нем он отметил, что в этом году его подругу действительно поджидало несчастье со всеобщим карантином из-за пандемии.
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«Всё-таки вчера был удивительный день рождения у @alla_orfey ,думаю, таких в её жизни точно не было. Карантин и самоизоляция. И вроде живём недалеко друг от друга, но правильно делаем, что бережём себя и своих детишек, и поздравления и общение - смсками. Дай Бог, чтобы в следующем году было иначе, хотя ДР в кругу семьи, с самыми близкими - это же прекрасно!», - написал певец.
Под снимками тут же появилось множество комментариев.
«Легендарная!», «Да, Алла выглядит всегда потрясающе! Примадонна настоящая)», «Неизменными остаются только усы... все остальное течёт и меняется...», - пишут люди.
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