Игорь Николаев по случаю дня рождения Аллы Пугачевой решил опубликовать ее архивные фото

15 апреля Пугачева отметила свой 71-й день рождения, однако вместо пышного торжества с друзьями ей пришлось праздновать его в кругу семьи из-за карантина.

Впрочем, настоящие друзья нашли выход и из этой ситуации, и поздравили певицу в соцсетях. Среди них оказался и Николаев, который по случаю праздника решил опубликовать в своем Инстаграм целую серию архивных фото Пугачевой. С Примадонной российской эстрады певца связывает не только совместная работа, но и многолетняя дружба.

На некоторых фото звезда еще совсем молодая, тогда как другие были сделаны не так давно. Снимки Николаев сопроводил трогательным постом. В нем он отметил, что в этом году его подругу действительно поджидало несчастье со всеобщим карантином из-за пандемии.

«Всё-таки вчера был удивительный день рождения у @alla_orfey ,думаю, таких в её жизни точно не было. Карантин и самоизоляция. И вроде живём недалеко друг от друга, но правильно делаем, что бережём себя и своих детишек, и поздравления и общение - смсками. Дай Бог, чтобы в следующем году было иначе, хотя ДР в кругу семьи, с самыми близкими - это же прекрасно!», - написал певец.

Под снимками тут же появилось множество комментариев.

«Легендарная!», «Да, Алла выглядит всегда потрясающе! Примадонна настоящая)», «Неизменными остаются только усы... все остальное течёт и меняется...», - пишут люди.

Напомним, Пугачева в тонком платье удивила Киркорова: "Филипп, завидуешь Максу? Признавайся!".

Как сообщала Politeka, Волочкова показала, как Алла Пугачева выглядит без фотошопа в реальной жизни.

Также Politeka писала, что Орбакайте показала редкие кадры своего отца с Пугачевой и раскрыла их главную тайну.