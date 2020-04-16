Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась совместным снимком с певицей Аллой Пугачевой
Архивный снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото примадонна сидит в длинной белой юбке, кружевной черной блузе. На голове у Пугачевой красовался парик, благодаря которому ее прическа стала очень пышной. Видно, что снимок не отфотошоплен, поэтому звезды выглядят так, как есть.
Волочкова поздравила примадонну с днем рождения, пожелав ей семейного счастья и радости.
«Вы – легенда, свет, тепло и солнце! От себя лично хочу поблагодарить Вас за Вашу человеческую поддержку. Мое участие в Ваших юбилейных концертах было для меня большой честью. Это память на всю жизнь!», - написала звезда балета.
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Напомним, что 15 апреля примадонна отпраздновала свое 71-летие. Артистка отпраздновала день рождения дома, в кругу семьи. Ее муж Максим Галкин поделился фото, на котором похорошевшая Пугачева разгуливает по дому в роскошном платье и задувает свечки. Видно, что лицо артистки очень изменилось. Пластика в деле.
В соцсетях Аллу Пугачеву поздравили практически все звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Андрей Данилко, Артур Пирожков, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и другие.
Напомним, что неугомонная Алла Пугачева перекроила лицо ко дню рождения: "Это ужасно", фото последствий.
А еще Politeka писала, что Андрей Данилко "раздел" Пугачеву на глазах у миллионов, Галкин такого не простит: скандальный кадр.
Также Politeka сообщала, что Артур Пирожков прижался к Пугачевой и заставил ревновать Галкина: "Лицемер".