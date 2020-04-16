Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, показала своего отца и бывшего мужа примадонны Миколаса Орбакаса в Инстаграм
На фото можно увидеть мужчину пожилого возраста, который позировал в рубашке, пиджаке, джинсах с ремнем, а также очках. На фоне видна цветущая вишня, скорее всего. На фоне можно увидеть газон и других людей, которые устраивали пикники. Скорее всего, кадр архивный. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
На еще одном фото Кристина, скорее всего, показала Пугачеву и Орбакаса в молодом возрасте. Пара стояла возле дерева и Миколас обнимал Аллу за плечо.
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Отметим, что у Аллы был день рождения накануне и как можно понять, они оба родителя овны.
"С Днём Рождения, папуля! Будь здоров, сегодня это самое главное. Мы тебя очень любим", - написала Кристина.
Фанаты поставили почти 110 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Ого! Кристина! У Ваших родителей день рождения один за другим идёт оказывается?!!", "Поздравляем папу, надо же день рождения друг за другом, с Аллой Борисовной!", "Здоровья Кристина вашему папе у вас хорошие родители и вы очень Вас люблю ваше творчество всех вам благ", "Родители- овны?!".
Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась совместным снимком с певицей Аллой Пугачевой.
На фото примадонна сидит в длинной белой юбке, кружевной черной блузе. На голове у Пугачевой красовался парик, благодаря которому ее прическа стала очень пышной. Видно, что снимок не отфотошоплен, поэтому звезды выглядят так, как есть.
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