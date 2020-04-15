Советская и российская певица Алла Пугачева похвасталась необычным преображением в собственный день рождения

Сегодня, 15-го апреля, отмечает 71-летие знаменитая певица Алла Борисовна. Поэтому поводу молодой супруг звезды решил поделиться семейным видео, на котором Пугачова покрасовалась помолодевшим после пластики лицом, передает Politeka.net.

Отметим, вчера примадонна призналась, что сделала очередную подтяжку и делает она это крайне осторожно. Так, перед днем рождения звезда решила посветить новым лицом и рассказала, что уже сделала пластику подбородка, век, а также подтяжку лица.

"Поскольку мне нельзя общий наркоз ... я делала маленькие подтяжки ... Нити - это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи", - отметила ранее Пугачова.

Сегодня она появилась на ролике своего супруга Максима Галкина, который представил стильный образ своей счастливой жены. Под новым постом не удержались от комментариев многие звезды, а Филипп Киркоров привычно отметился "смайликами" под видео. Поклонники сразу написали, что артист завидует нынешнему супругу певицы и язвили в комментариях.

Также мы писали, что Галкин решил заснять на видео, как он готовился вместе с детками к празднику своей супруги - дети постарались нарисовать целый плакат с милыми сердечками, собственноручно украсили дом, а сын Аллы Борисовны даже решил сам надуть шарики.

В ролике видно, как супруг Пугачовой руководит процессом со стороны, а уже после снимает поздравление детей на камеру, также показывая изменившуюся после пластики звезду:

«С днём рождения, любимая!», - коротко написал Галкин под новым роликом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Божечки как милоооооо 😻», «С днём рождения, очень красивая семья🥀», «Настоящего счастья дождалась просто женщина», «🙏милые,такие милые,С Днём Рождения!!!Нашу дорогую Аллу Борисовну!!!💐🌻🌼🌷🌸🌹», «Самая красивая именинница!😍 С праздником вас!», «Какие вы классные , Алла шикарная 😍», «С днём рождения!!! Крепкого вам всем здоровья!!!🎂💐».

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