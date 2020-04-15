Советская и российская певица Алла Пугачева похвасталась необычным преображением в собственный день рождения

Сегодня, 15-го апреля, отмечает 71-летие знаменитая певица Алла Борисовна. Поэтому поводу молодой супруг звезды решил поделиться семейным видео, на котором Пугачова покрасовалась помолодевшим после пластики лицом, передает Politeka.net.

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❤️💃🏼

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Отметим, вчера примадонна призналась, что сделала очередную подтяжку и делает она это крайне осторожно. Так, перед днем рождения звезда решила посветить новым лицом и рассказала, что уже сделала пластику подбородка, век, а также подтяжку лица.

"Поскольку мне нельзя общий наркоз ... я делала маленькие подтяжки ... Нити - это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи", - отметила ранее Пугачова. 

Сегодня она появилась на ролике своего супруга Максима Галкина, который представил стильный образ своей счастливой жены. Под новым постом не удержались от комментариев многие звезды, а Филипп Киркоров привычно отметился "смайликами" под видео. Поклонники сразу написали, что артист завидует нынешнему супругу певицы и язвили в комментариях.

Также мы писали, что Галкин решил заснять на видео, как он готовился вместе с детками к празднику своей супруги - дети постарались нарисовать целый плакат с милыми сердечками, собственноручно украсили дом, а сын Аллы Борисовны даже решил сам надуть шарики. 

В ролике видно, как супруг Пугачовой руководит процессом со стороны, а уже после снимает поздравление детей на камеру, также показывая изменившуюся после пластики звезду: 

«С днём рождения, любимая!», - коротко написал Галкин под новым роликом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Божечки как милоооооо 😻», «С днём рождения, очень красивая семья🥀», «Настоящего счастья дождалась просто женщина», «🙏милые,такие милые,С Днём Рождения!!!Нашу дорогую Аллу Борисовну!!!💐🌻🌼🌷🌸🌹», «Самая красивая именинница!😍 С праздником вас!», «Какие вы классные , Алла шикарная 😍», «С днём рождения!!! Крепкого вам всем здоровья!!!🎂💐».

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает