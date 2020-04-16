Владимир Остапчук показал, как расслабляется с бокальчиком красного на карантине
Известный украинский ведущий несмотря на карантин, развлекается дома как только может. Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм шоумен показал, как выпивает в компании своего приятеля.
На новом фото Остапчук сидит у себя в квартире с бокалом вина в руке и маской на лице. С ним на фото в похожем антураже позирует блогер Андрей Шатырко. Впрочем, важно отметить, что мужчину соблюдают правила карантина: каждый из них сидит у себя дома, а их фото просто склеены в один коллаж. При этом они оба позируют в пижамах.
В комментариях к фото поклонники ведущего иронично заметили:
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«Вот что делает с людьми карантин и развод».
Напомним, ранее сообщалось, что Остапчук выпустил клип с пародией на песню Little Big «UNO». Шоумен посвятил его самоизоляции дома и возникающим проблемам.
В клипе ведущий предстает перед зрителями «поправившимся» на 15 килограмм и в компании резиновой женщины. Ведущий развлекается как может у себя дома. Вместе со своей «подругой» он играет в приставку, #подбухивает и сам делает себе стрижку.
Напомним, Остапчук без одежды взбудоражил внешним видом, Ризатдинова не сдержалась: "Это уже слишком".
Как сообщала Politeka, партнерша Остапчука по "Танцям з зірками" показала постельные забавы с известным блогером: "такое творят!".
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