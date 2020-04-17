Сердце известного голливудского актера Брайана Деннехи внезапно остановилось

Об этом пишет Politeka.net.

Информацию о кончине звезды Голливуда уже подтвердили его родные и близкие.

Как утверждают источники в правоохранительных органах, Брайан Деннехи скончался в возрасте 81 года по естественным причинам, а не от китайского вируса.

Печальную новость в своем личном Instagram сообщил известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне, с которым они сыграли в фильме "Рэмбо: первая кровь".

"Великий актер Брайан Деннехи скончался. Он просто был блестящим исполнителем... Он также был ветеринаром во Вьетнаме, и очень помог мне построить характер Рэмбо. Мир потерял великого артиста", - написал он в микроблоге.

Стоит отметить, что Брайан Деннехи также снялся в таких картинах, как «История Джеки Прессера», «Ромео + Джульетта», он также озвучивал персонажа Джанго в мультфильме «Рататуй».

В 2001 году Брайан Деннехи получил премию «Золотой глобус» в номинации «Актер в телесериале или фильме для телевидения» за роль Уилли Ломана в фильме «Смерть коммивояжера».

Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Звездных войн" скончался из-за китайского вируса. В частности, известный актер Эндрю Джек ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Известно, что звезду "Звездных войн" госпитализировали в больницу, где за его жизнь боролись медики.

Эндрю Джек сыграл майора повстанцев Салуана Эматта в седьмом и восьмом эпизодах "Звездных войн" - "Пробуждении Силы" и "Последних джедаях" - и озвучил Молоха в "Хане Соло".

Кроме того, Эндрю был так называемым «диалект-коучем». Этот человек помогает актерам добиться нужного акцента для специальной роли. К примеру, он работал с Робертом Дауни-младшим и Пирсом Броснаном (Джеймс Бонд).

Напомним, Куриленко, Хенкс и другие звезды, которые заболели вирусом из Китая: фото с «заточения»

Как сообщала Politeka, Внезапно умер легендарный актер: поклонники "Звездных войн" и "Властелина колец" скорбят.

Также Politeka писала, что вирус убил знаменитого актера, Голливуд скорбит: фильмы и сериалы с ним видели все.