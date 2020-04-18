Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал не стесняется участвовать в откровенных фотосессиях

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, известная киноактриса решила удивить поклонников необычным горячим образом, устроив фотосессию без нижнего белья.

Нескромное фото Анна Кошмал опубликовала в своем личном Instagram.

"В такое нестабильное время мы все нуждаемся в поддержке, забота и помощь друг другу крайне необходимы. Много тех, кто сейчас борется за свою жизнь и мне бы хотелось, чтобы они и их семьи не теряли надежды", - подписала актриса снимок, на котором она позирует в пиджаке без лифчика.

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию звезды. Кто-то не привык видеть Анну Кошмал в таком откровенном виде, а другие же похвалили актрису за смелый поступок перед камерой.

"Ух какая секси, только пиджачок явно не по размеру", "Ой....Какая стала взрослая, красивая", "Как всегда прекрасна", "Просто шикарная", "Анечка, я тебя обожаю...", "Очень красивое фото", "Ааа, вы в одном пиджаке? Ну про низ не буду спрашивать", "Красавица, я ахнул!", "Безумно красивая", - пишут они в комментариях под фотографией актрисы.

Ранее мы рассказывали, что Анна Кошмал поразила фанатов естественной красотой. По словам звезды, из-за дождливой погоды на карантин ей неожиданно захотелось имбирного печенья.

"Развлекаюсь как могу. Сегодня весь день за окном шёл тёплый весенний дождь, очень захотелось имбирного печенья со свежевыжатым соком. Нет ничего более уютного и приятного, чем запах печенья в доме", - написала Анна Кошмал.

Но фанатов больше привлекла естественная красота украинской актрисы, поскольку на опубликованных снимках она без косметики.

Напомним, что Анна Кошмал из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал залезла в ванну и потрясла природной красотой: "Это такое чудо!".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал пикантно оголилась и покорила новым образом: девочки-гота больше нет.