Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как развлекается дома на кухне

Звезда уже несколько недель находится на карантине, следит за собой и даже организовала целый курс для похудения. Артистка рассказала также главные рецепты для правильного питания, однако при этом всем не забывает Настя про свое главное увлечение - запись шуточных роликов для подросткового приложения "Тик-Ток", пишет Рoliteka.net.

Так, артистка появилась в коротеньком сером топе и с распущенными волосами. Дополнила свой образ звезда кепкой темно-синего оттенка, джинсами светло-серого цвета и спортивным бельем в тон топу.

«It’s my rock’n’roll dinner, babe 😎 #music #quarantinelife», - написала Каменских под коротким роликом, представленным в Инстаграм.

Вот что ответили поклонники, причем некоторые отметили, что Настя снова набрала вес за время карантина, несмотря на тренировки:

«👏👏👏👏Как всегда🔥🔥», «Жаль что только 10 сек длиться, а ракурс неудачный», «Ты снова поправилась?», «Это круто ,детка но мужа накорми🔥🔥🔥🔥🔥😂😂😂😂💓💓💓💓», «Такая классная, но я не поняла видео🔥❤️», «Люблю тебя 💕💕🔥», «Черти что и с боку бантик».

Также вчера артистка раскрыла секреты своего дробного питания и подготовила рецепты вкусных блюд для завтрака, обеда и ужина. А уже сегодня Настя порекомендовала упражнения на пресс, чтобы тот не был "агентом под прикрытием":

«ABS WORKOUT, EVERYBODY! ☑️ На моем YouTube канале вышло новое видео из серии Sport With NK 💪 В этот раз я показываю свои самые любимые и эффективные упражнения на пресс под зажигательную песню Peligroso! 🔥

Для лучшего результата нужно выполнить как минимум 3 круга этой тренировки. То есть трижды позаниматься под песню Peligroso от начала до конца. Отдых между каждым новым кругом - 3 минуты.

И если вы не хотите, чтобы ваш пресс был как спецагент - под прикрытием🤪, нужно правильно питаться! Переходите на @nkblog и под последними видео читайте мои варианты полезных завтраков, обедов и ужинов! 🍽», - написала Анастасия под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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