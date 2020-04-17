Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, чем соблазняет Меладзе, раздевшись перед зеркалом

В этот раз довольно пикантный кадр появился на второй странице Веры, который она прозвала "дневником", ведь раздает там советы, проводит прямые эфиры со стилистами и раскрывает секреты похудения. В этот раз звезда разделась перед зеркалом, посветив собственными формами, пишет Рoliteka.net.

Фото артистка выставила для привлечения внимание, написав под постом обращение к фанатам. После звезда рассказала, как поддерживает тело в идеальной форме и что ей в этом помогает:

«Пока продолжу делиться с вами своим опытом)) и рассказывать о полезных привычках, которые я приобрела, и ещё одна из них:⠀

Как бы я ни старалась правильно питаться, уже говорила, что я живой человек. И иногда бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда - умышленные ( об этом рассказала в предыдущем посте 😉). Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца ( перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни», - написала Вера.

Артистка отметила, что иногда она полностью убирает из рациона глютен, молочные продукты и сахар. Однако при этом, голодать Брежнева не советует, ибо сама этого не пробовала. ⠀Поклонники в свою очередь обратили внимание под постом на соблазнительные формы звезды, заявив, что Вера стала "слаще с годами".

Отметим, незадолго до этого Седокова решила раскрыть подробности из жизни Меладзе. По ее словам, Константин - умелый манипулятор, который специально создавал нездоровую конкуренцию.

«Мы объявили друг другу холодную войну.Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами ни, как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: «Кто станет моей музой сегодня?». Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше», - откровенно призналась Седокова.

Она также добавила, что ВИА Гра растеряла свою популярность после того, как Константин Меладзе женился на Брежневой и утратил мужской интерес к участницам группы.

«Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: «Секундочку! Куда вы смотрите?». Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица…», — уверенно добавила певица.

Подытоживая, Анна Седокова также заявила, что ее коллега по цеху Вера Брежнева оказалась лучшим манипулятором, чем ее супруг. Исполнительница хита «Реальная жизнь» любит демонстрировать идиллию в семье, отмечая, что Константин Меладзе якобы невероятно счастлив быть ее избранником.

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