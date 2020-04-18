Звезды в молодости могут выглядеть не так привлекательно, как сейчас

Знаменитости приобрели неповторимый стиль, а также стали активно пользоваться услугами косметологов и пластических хирургов. Читайте далее, какие звезды стали выглядеть с годами только краше.

Список открывает бывшая жена актера Брэда Питта, звезда сериала "Друзья", Дженнифер Энистон, пишет graziamagazine. В 25 лет звезда выбирала необычные прически, а иногда появлялась на людях без макияжа.

Сейчас у красотки светлые волосы, никаких пышных причесок и всегда аккуратный мейкап. Просто глаз не отвести.

Певицей и актрисой Дженнифер Лопес восхищаются миллионы. Непревзойденная пуэрториканка с непослушными кудрями и бледной кожей - такой Дженнифер Лопес привыкли видеть 20 лет назад. Однако годы пошли ей на пользу - бронзовый макияж и стильные прически, идеальный загар, и к тому же роскошное тело.

Одной из самых стильных звезд сегодня считается Виктория Бэкхем. В молодости у нее была проблемная кожа, наращенные волосы, яркий макияж и минимум одежды. В 2007 году знаменитость решила все поменять в себе.

Красотка стала вести ЗОЖ, после чего кожа стала лучше. Также Бэкхэм сменила искусственные пряди на стильный короткий боб и перестала носить откровенные наряды.

Девушка Бонда Холли Берри ранее выглядела простовато, а яркий макияж только усугублял это впечатление. В итоге все же волосы средней длины и нежный «нюд» стали идеальным решением.

Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, шла к своему образу долго. Звезда в юном возрасте плохо пользовалась макияжем и не знала, что делать с жидкими от природы волосами.

С возрастом артистка решилась на ринопластику, а также поменяла стиль и прическу.

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