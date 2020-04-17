Звезда "Квартал 95", юмористка и актриса Елена Кравец раскрыла подробности личной жизни, секреты съемок "Квартала" и успешного общения с ребенком

После того, как был введен карантин, звезда вынуждено отменила множество съемок, проектов и публичных мероприятий. Тем не менее, артистка "Квартала 95" и "Женского квартала" не отказывается от прямых эфиров. В этот раз Елена появилась в прямом эфире в социальной сети Инстаграм вместе с коллегой, дав полноценной интервью, сообщает Politeka.net.

Так, во время интервью Елена рассказала, как относится к воспитанию деток разными методами, как готовилась к концертам и как изменилась ее работа сейчас, с новым графиком и проектами.

«Знаете, я думаю, пока женщина не реализовала себя, в частности, ее эволюционные какие-то предназначения, не состоится как женщина – я не говорю, как мать или жена – это выбор каждого, не сделает то, чего хотела в этой жизни… Можно будет сколько угодно убегать в карьеру, бросаться в работу, бизнес, но гармонии не будет. Сначала надо разобраться в себе», - начала свой рассказ Елена.

В ходе беседы звезда также рассказала, что принимает участие во множестве проектов, потому что продолжает искать себя, получает «кайф от занятий» и любит делать что-то новое. Несмотря на многие годы работы в «Квартале» Елена не устала от проекта. Звезда отметила, что как и у Ирины Горовой – продюсера группы «Мозги», в коллективе «Квартала» царит от части свободная атмосфера для артистов, ведь они должны учиться творить, не зажимаясь в рамках.

Сама звезда смеется, что будучи фактически единственной девушкой на сцене «Квартал 95» ей раньше приходилось не просто, однако со временем все изменилось:

«Ребята наконец-то стали взрослыми- мужиками, мы начали наконец-то беречь друг друга. Если раньше я была как «свой пацан», то теперь все более лояльно, по-взрослому. Сначала родители не воспринимали нашу работу в серьез, скептически относились. Только со временем, когда шутки переросли в нечто большее, они начали все понимать. Теперь шутят сами, что наконец-то наш Вова нашел нормальную работу», - засмеявшись рассказала Кравец, не забыв упомянуть о своем экс-коллеге Владимире Зеленском, ставшем президентом Украины.

Елена также рассказала, что уже давно на самоизоляции, однако маски не носит, а антисептики попросту не любит.

«Возмущает, что из-за карантина я еще и поправилась, - с улыбкой говорит Елена. – Это.. пусть будет немножко! Даже не поверила – поставила детей на весы, но это только расстроило. Пришлось перейти на совсем другую систему питания. Сейчас я совсем не пью, вообще не до этого – нет-нет, я не беременна! Просто 80 процентов времени отвечаю на вопросы детей, даже несмотря на то, что нянь не отпускала – можно сойти с ума! Это какое-то варево, вообще не продуктивное, странная жизнь».

Напомним, у Елены Кравец из "Квартал 95" сдают нервы, крик души: "Взяла детей и...".

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