Украинские звезды совершенно не стесняются выкладывать фото, на которых они позируют без макияжа
Таким образом знаменитости показывают, что не стоит стесняться своей натуральной красоты и призывают женщин полюбить себя такими, какие они есть, пишет Рoliteka.net. Давайте посмотрим на этих смелых звезд, которые сейчас проводят время в самоизоляции.
Открывает список 53-летняя актриса Ольга Сумская. Звезда выглядит просто прекрасно, поэтому совершенно не стесняется выкладыть фото без косметики.
Украинская певица Оля Полякова также обходится без макияжа. Звезда очаровывает натуральной красотой и достойна только комплиментов.
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32-летняя певица Настя Каменских выкладывает фото без косметики и получает массу комплиментов своей натуральной красоте.
Телеведущая Маша Ефросинина позволяет показать себя настоящую, при этом вид у нее очаровательный.
36-летняя телеведущая Катя Осадчая часто радует фото без мей-апа. Звезда стала выкладывать подобные снимки чаще, находясь на карантине.
Певица Даша Астафьева нередко публикует фото без макияжа, хотя ей очень идет натуральность.
Вот такие они натуральные красотки украинского шоу-бизнеса.
Напомним, Ольга Полякова устроила настоящий батл с Дашей Астафьевой.
Обе появились в прямом эфире на странице в Инстаграм.
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Так, девушки нарисовали монобровь, зарисовали черным фломастером зубы, целовали в «пятую точку» своих питомцев, а в самом конце эфира сняли лифчики и засветили свои груди.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских следит за собой в самоизоляции, а также занялась записью шуточных роликов для подросткового приложения "Тик-Ток".
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.
Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа