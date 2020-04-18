Артистки ничего и никого не стесняются

Украинские звезды совершенно не стесняются выкладывать фото, на которых они позируют без макияжа

Таким образом знаменитости показывают, что не стоит стесняться своей натуральной красоты и призывают женщин полюбить себя такими, какие они есть, пишет Рoliteka.net. Давайте посмотрим на этих смелых звезд, которые сейчас проводят время в самоизоляции.

Открывает список 53-летняя актриса Ольга Сумская. Звезда выглядит просто прекрасно, поэтому совершенно не стесняется выкладыть фото без косметики.

Украинская певица Оля Полякова также обходится без макияжа. Звезда очаровывает натуральной красотой и достойна только комплиментов.

32-летняя певица Настя Каменских выкладывает фото без косметики и получает массу комплиментов своей натуральной красоте.

Телеведущая Маша Ефросинина позволяет показать себя настоящую, при этом вид у нее очаровательный.

36-летняя телеведущая Катя Осадчая часто радует фото без мей-апа. Звезда стала выкладывать подобные снимки чаще, находясь на карантине.

Певица Даша Астафьева нередко публикует фото без макияжа, хотя ей очень идет натуральность.

Вот такие они натуральные красотки украинского шоу-бизнеса.

Напомним, Ольга Полякова устроила настоящий батл с Дашей Астафьевой.

Обе появились в прямом эфире на странице в Инстаграм.

Девушки сыграли в «Правду или действие», в процессе которой отвечали на разные провокационные вопросы, а также выполняли задания друг друга

Так, девушки нарисовали монобровь, зарисовали черным фломастером зубы, целовали в «пятую точку» своих питомцев, а в самом конце эфира сняли лифчики и засветили свои груди.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских следит за собой в самоизоляции, а также занялась записью шуточных роликов для подросткового приложения "Тик-Ток".

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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