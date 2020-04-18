Стало известно, ради чего Меган Маркл и принц Гарри нарушили режим самоизоляции в США

Об этом пишет таблоид Daily Express.

Как известно, герцоги вместе с маленьким Арчи недавно переехали в Калифорнию и уже успели "отличиться".

По информации журналистов, Меган Маркл и принц Гарри нарушили режим самоизоляции.

Супруги тайно отправились в качестве добровольцев доставлять продукты питания больным людям, нуждающимся в заботе в условиях пандемии китайского вируса.

По словам местного жителя Дэна Тирелла, он ожидал получить простую еду от Project Angel Food, и утром в дверь его дома Сьерра-Бонита в Западном Голливуде постучались двое неизвестных с "очень знакомыми лицами". Выяснилось, что это были Меган Маркл и принц Гарри.

"На них были маски, и они были одеты в джинсы, но очень хорошие джинсы. Я думал, что высокий рыжий парень выглядел довольно знакомым, а эта девушка была очень хорошенькой. Затем я увидел большие черные внедорожники с охранниками за ними", - вспоминает местный житель.

Дэн также решил пошутить, что надел бы свою диадему, если бы заранее знал про высокопоставленных гостей.

Один из руководителей проекта подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри участвовали в развозке продуктов, и восхитился их решением делать это анонимно.

"Они хотели помочь нам освободить некоторых водителей от их нагрузки. Таким образом, они осуществили поставки в Западном Голливуде в тот день", - добавил он в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл переосмыслила свое поведение и решила помириться с Кейт Миддлтон.

После неожиданного «побега» из Лондона и переезда на другой материк у жены принца Гарри появилось время обдумать свое поведение с королевской семьей.

Близкая подруга Маркл рассказала о том, что в эти дни бывшая герцогиня много думала о своей жизни в Лондоне и решила, что хотела бы помириться с родственниками мужа.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.