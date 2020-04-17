Знаменитая артиска Ани Лорак засветилась в небрежном виде во время прямого эфира с близким другом Сергеем Лазаревым

Вчера вечером в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина провела прямой эфир вместе с близким товарищем и коллегой, Сергеем Лазаревым, с которым ей давно приписывают любовный роман. Чтобы пообщаться с аудиторией, звезда решила выбрать специальное время, хотя большу часть проговорила с Сергеем сама, пишет Рoliteka.net.

Несколько дней назад артистка впервые вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться с поклонниками и поговорить о карьере. Причем во время эфира звезда заявила, что весит всего 52 килограмма, тогда как в новом эфире артистка в небрежном виде получила массу комментариев, касательно ее располневшей фигуры во время карантина.

В прочем, звезда на это внимание не обратила и продолжила вести беседу с другом, распрашивая того о личной жизни. Сергей в свою очередь не удержался и похвастался на видео детьми, которые в это время бегали рядом и веселились на машинках. Из-за плохой связи друг с другом, артистам постоянно приходилось просить друг друга уйти в другую комнату и смеяться над качеством кадров.

Каролина в свою очередь не забыла обсудить тему творчества, заявив, что сейчас у артистов осталось только ожидание, они перенесли концерты и работы нет, осталось только "слушать свой голос". Также звезда пожаловалась на самоизоляцию, что ей тяжело сидеть без дела и уже устали руки от уборки и готовки, бесцельно потраченного времени, на что Сергей тут же ответил, что надо мыслить позитивно и это время уделить семье.

Также Каролина показала поклонникам кадры из своей новой фотосессии.

На снимках Лорак позирует в элегантном образе женщины в черном. Ее наряд состоит из черной блузки и шляпы, а дополняет образ кольцо с крупным изумрудом. Изюминки образу добавляет тот факт, что блузка певицы полностью просвечивается благодаря полупрозрачной ткани.

В подписи к фото Лорак предлагает своим подписчикам выбрать, какой из двух снимком им нравится больше. Поклонников не пришлось просить дважды, и они тут же принялись забрасывать звезду восторженными комментариями.

Напомним, Лорак посочувствовала "сводящим концы с концами" украинцам.

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