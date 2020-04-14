Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в РФ, оценила ситуацию в Украине

По ее словам, она была и будет гражданкой Украины, а россияне - это друзья.

"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей. Все люди братья", - уверяет певица.

Кроме того, Лорак подчеркнула, что два народа пытаются поссорить.

"Русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков. Сейчас нас кто-то хочет поссорить, но им это не удастся. Люди умнее, чем кажется политикам, они все равно общаются, все равно любят друг друга. Пройдет время, и мы снова будем вместе", - заявила певица.

Также она считает, что многие украинцы "отдали бы последнее", чтобы попасть на ее концерт.

"Нет, это сейчас невозможно: страна разорвана на части, Украина находится в таком эмоциональном потрясении от того, что происходит и таком нестабильном экономическом положении, что, мне кажется, людям не до концертов. Сейчас мои соотечественники решают другие вопросы - чем накормить детей, как встретить зиму. И как выжить. Да, я понимаю, что много моих поклонников отдали бы последнее, чтобы купить билет, но хочу ли я, чтобы они сделали это? Нет, не хочу ", - объяснила она.

Ранее мы сообщали, что Оля Полякова рассказала, как относится к украинским артистам, которые выступают в России.

По ее словам, к таким людям у нее "двоякое отношение".

"С одной стороны, я считаю, что люди из телевизора, лидеры мнений, они влияют на мнения людей, социума. И, конечно же, их поступки оцениваются так: если они это делают, значит – это хорошо. Вот в этом случае их ответственность моральную я, наверное, как-то осуждаю… Хотя кто я такая, чтобы кого-то осуждать. С другой стороны, у людей есть коллективы, семьи… Понимаете, о чем я говорю? Кому-то тогда это казалось единственным верным способом (", - отметила звезда.

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