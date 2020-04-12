Знаменитая певица Ани Лорак показала, как одевается на карантине

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила показать селфи, которое сделала дома, пишет Рoliteka.net.

Такие фото Ани довольно редко выставляет в сеть, чаще всего радуя поклонников стильными и профессиональными кадрами с фотосессий, которые делают именитые и дорогие фотографы. Но в этот раз певица показала себя, такую как есть: без прикрас, с пучком на голове, в белой обычной футболке, практически без макияжа (не считая стрелок).

В посте она поблагодарила фолловеров за то, что присоединились к ее прямому эфиру в соцсети инстаграм.

«Спасибо всем, кто был с нами сегодня! Больше 100 000 зрителей смотрели эфир! Обещаю выходить чаще! Расскажите, вы уже успели послушать альбом "DIVA (Live)"? Ссылка на релиз в закрепленных сторис! И сюрприз для вас в виде бонус-трека – студийная версия «Я стану твоей» по многочисленным просьбам! Приятного прослушивания!», – написала Ани Лорак под фото.

В комментариях пользователи сети отметили красоту Каролины.

«Аня вы прелесть, и ваши песни как вы поёте просто заслушаться. С праздником Вас и дай бог вам счастья и творческого успеха.», «альбом уже прослушала и покайфовала и хотела бы сказать вам огромное спасибо за такую душевную подачу этих треков. А эфир был очень добрый , душевный и вы были очень красивая. Да и вообще Каролин , я вами и вашей красотой восхищаюсь всегда. Всегда стильная, ухоженная, крутая», «Каролиночка, спасибо за такой тёплый эфир. Было безумно радостно видеть вас и Сонечку», – написали поклонники певицы под ее фото.

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