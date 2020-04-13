Российский певец Сергей Лазарев, которого в сети прозвали любовником украинской артистки Ани Лорак, порадовал поклонников новым образом

Певец некоторое время назад изменил прическу, но все же решил вернуться к старому образу, передает Politeka.net.

Так, артист опубликовал фото, на котором позирует на диване в розовой кофте. Певец поднял подбородок и посмотрел в камеру.

Привлекла внимание челка, которая была зачесана вверх.

"❤️.... вернулся к чубу на голове...😂🤷🏻‍♂️ тк единственный способ подстричься в самоизоляции - под машинку! Может психануть и налысо? Что думаете?", - спросил совета Лазарев.

Только почти за 20 минут пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Нееттт😅так очень хорошо👌🏻❤️😍😘", "нееет", "ваш чуб прекрасен!😻 вы красив всяким, Сергей:)", "Не надо, пожалуйста", "Стрижку во время прямого эфира🤩🔥", "Не надо стричься", "Нееет! Налысо точно не надо! А так очень отлично смотришься!", "Не, не надо налысо ", "Только не налысо!", "Чуб ван лав", "нет, конечно!", "Нет!! Даже не думай!!😧😧😧😧😧😧", "нееет,Так долго ждала эту причёску", "Не надо налысо 🤣😵 так лучше!)", "Неее", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Лазарев опубликовал черно-белый снимок. На фото грустный певец смотрит вверх, стоя на черном фоне.

За день пост артиста собрал почти 95 тысяч лайков. Не сдержалась его коллега по сцене, певица Лолита и тоже поставила лайк певцу. Поклонники в восторге от того, что наконец-то могут оставлять комментарии, которые артист ранее закрывал.

Кроме этого, Лазарев отписался от всех своих друзей, чтобы проводить больше времени в реальной жизни, считая, что Инстаграм забирал у него очень много времени.

Напомним, что Сергей Лазарев опозорился прямо на сцене, кадры конфуза облетели сеть: концерт пошел не по плану.

Как сообщала Politeka, Сергей Лазарев покорил домашним видео и показал свое главное богатство: «Такие большие!».

Также Politeka писала, что Сергей Лазарев без стыда прижался к замужней блондинке, Лолита не сдержалась: «твой мощный…».