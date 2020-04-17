Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон мотивируют жителей Великобритании оставаться дома

По словам герцогов Кембриджских, нужно беречь врачей, которые каждый день рискуют жизнью ради других.

Пара, находясь на самоизоляции, продолжает активно работать и общаются с внешним миром через интернет.

Так, 17 апреля супруги в домашних одеждах появились в прямом утреннем эфире британской службы ВВС. Кейт сообщила, что из-за эпидемии мир уже не будет прежним, а также рассказала, чем занимается дома с детьми.

Оказывается Мидддлтон помогает делать уроки. Принц Уильям иронично отметил, что удаленное образование - это “весело”.

При этом шестилетнему принцу Джорджу и четырехлетней принцессе Шарлотте нет поблажек от родителей.

Кейт Миддлтон открыла секрет - во время католической Пасхи, 12 апреля, дети тоже учились и им не сказали, что в праздник можно сделать себе выходной.

“Пожалуйста, не говорите детям, это секрет, но мы учились даже в праздники. Чувствую себя жестокой”, - смеясь, произнесла Кейт.

Кроме того, супруги признались, что им не хватает живого общения с родными, ведь часто общаются с другими членами королевской семьи по видеосвязи.

Напомним, после неожиданного «побега» из Лондона и переезда на другой материк, у жены принца Гарри появилось время обдумать свое поведение с королевской семьей.

В итоге Маркл сама сделала первый шаг к примирению и попросила прощения у Кейт Миддлтон за все возникавшие между ними разногласия. Ранее Меган соперничала с Кейт, но сейчас жалеет об этом.

Впрочем, пока неизвестно, как Миддлтон восприняла попытку Маркл помириться, и готова ли она работать над восстановлением отношений.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели