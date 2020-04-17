Травести-дива Монро, предстала без макияжа и показала себя настоящую

Звезда опубликовала сториз в Инстаграм, где показала, как проводит время , передает Politeka.net.

Артистка на одном из сторизов позировала в машине, скрыв лицо за маской с красным сердечком. На голове украинской знаменитости серая шапка с изображением маски Бэтмена. Хоть Монро и надела солнечные очки, однако они были довольно прозрачными и можно было заметить, что она без косметики, а такое редко увидишь.

Монро показала два пальца с синим маникюром.

"Воздух посвежел", - написала Монро.

В другом сториз артистка предстала вместе со своем приятельницей. Обе прижимались друг к другу, продолжая находиться в масках.

Фото были обнародованы в сториз, поэтому звезда не получила массу лайков и комментариев. Сейчас за жизнью и творчеством травести-дивы следят 67,4 тысяч людей, а ее посты собирают тысячи лайков.

Ранее мы писали, что травести-дива Монро сообщила, что сегодня многие молодые люди мечтают о легком заработке и она не была исключением.

По ее словам, тогда, ей никто не объяснил, что намного лучше зарабатывать самостоятельно, ведь если ты работаешь, то знаешь ценность деньгам.

Монро отмечает, что сегодня для молодежи до сих пор актуальны легкие деньги. Артистка даже сказала, что около 80% аккаунтов с откровенными фото красивых девушек в Инстаграм - это аккаунты эскортниц.

Напомним также, что настоящее имя Монро – Александр Шевченко. Он родился 13 января 1978 года в Киеве в семье инженеров.

В 1994 году парень окончил среднюю школу, а в 2000 году – Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности: магистр химии высокомолекулярных соединений. Однако в итоге он ушел в шоу-бизнес.

Напомним, травести-дива Монро удивила откровением о Трампе, секрет раскрыт.

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