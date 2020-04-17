Известная певица Светлана Лобода показала яркие кадры одного из своих последних концертов, на котором появилась сразу в нескольких образах

В этот раз знаменитая артистка представила в разделе Стори в социальной сети Инстаграм серию пикантных кадров, отснятых во время ее выступления в провокационном наряде из блесток, сообщает Politeka.

После того, как был введен карантин и певице пришлось даже отменить заграничный тур, перенести запись новых композиций и отказаться от светстких мероприятий, звезда принялась поднимать активность публики при помощи социальнях сетей. Теперь Лобода каждый день делится с фанатами новыми кадрами из дома, рассказывает о своих буднях и не забывает удивлять жаркими кадрами, сделанными еще на концертах.

Похоже, неопубликованных ранее кадров у эпатажной звезды очень много. В этот раз Светлана показала, как примерила на себя соблазнительный костюм, полность расшитый черными пайетками, однако совсем не скрывающий ее грудь.

Звезда выступила в мини-комбенизоне, не скрывающем ее грудь. а наоборот подчеркивающем ее и выставляющем на показ прямо во время песни "Пуля-дура".

Ранее на новом фото, представленном на странице Светланы в Инстаграм, она позировала на белоснежной мягкой постели, прикрыв грудь кружевным бельем без бретелей. Голова звезды чуть повернута в сторону, поэтому можно рассмотрять блестящий макияж артистки с акцентом на пухлые алые губы.

«Мой график сбился, укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду. никогда так много не спала ....😍», - пишет Лобода под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Во всём есть свои плюсы))) вот так напряжение снимают, сном❤️❤️», «Добрый день, Светлана 😂❤️», «Я так же сплю 😂», «добрый день ❤️», «Эта фотография больше похожа на обложку или промо фото сингла,так что я начинаю волноваться 🥵», «Мне кажется, сейчас с графиком у всех напряженка 😂», «Чем больше спишь, тем меньше нарушений...».

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