Украинская певица MARUV показала необычный снимок до смены имиджа

На своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить архивный кадр, сделанный еще до очередной смены имиджа. Артистка предстала с длинными синими косичкмии, частично скрытыми под платком, сообщает Politeka.

Так, пост звезда дополнила кадром для привлечения внимания. Как оказалось, артистка принимает участие в благотворительной акции:

«Привет мои пирожки 🙏🏻 Стартовала масштабная всеукраинская благотворительная акция #ДаруйПовітря, которую делает комьюнити агентство @omg__agency совместно с крупнейшим украинским благотворительным фондом Українська Біржа Благодійності. Цель - собрать 18.000.000 грн, чтобы приобрести 24 новых аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Каждый такой аппарат сможет спасти несколько десятков жизней в период пандемии коронавируса (а это уже 500-700 жизней) и в будущем аппараты продолжат спасать жизни наших соотечественников в украинских больницах2, - рассказала Анна.

Вот что ответили пользователи:

«Аня как же Россия?», «Приветик..не взбитая сливка😘🌷🌷🌷ми амо́ре..», «Уже перевел денюжку. Пусть все будут здоровы!», «Ты же вроде там прописалась😀😀😀», «❤️😍Когда когда концерт?!!».

До этого Анна Корсун показала новый короткий ролик в Инстаграм. На кадрах Корсун позирует в пижаме, а также с синими косичками, которые она добавила на волосы. Анна покрасилась на камеру, а после этого прыгнула в постель леопардового цвета. MARUV в этот момент сменила одежду на юбку и блузку в горошек и пошла выбрасывать мусор в мусоропровод.

Фанаты успели просмотреть ролик более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Главное санитайзером в камеру попшикала - теперь нас никакой вирус-шмирус не возьмет", "Руками взялась за ручку мусорки ,а потом посылая воздушный поцелуй ,тронула свою оральную зону", "Синие косички кстати шикарные, очень тебе идут", "Накраситься чтобы вынести мусор...в мусоропровод подъезда", "А где маска и перчатки! Следующий ролик надо и это!;))", "Блин, перчатки не надела и поцелуй на нас воздушный отправила, вот хулиганка".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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