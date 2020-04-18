Певица, актриса и модель Даша Астафьева устроила вечернюю тренировку в мрачном виде с девушкой

После введения карантина Даша самоизолировалась и принялась активно вести социальную сеть. Девушка каждый день выкладывает серии кадров, на которых появляется в самых разных образах. Тем не менее, певица не забывает также делиться секретами похудения и показывает серии тренировок, которые начала практиковать с тренером, пишет Politeka.

Так, звезда училась проходить сеанс йоги вместе с поклонниками должным образом. На видео Даша под присмотром тренера практиковала новые упражнения. Девушка позировала в стильном спортивном костюме.

«Йога, pt. 2. По вашим просьбам оставляю видео нашего онлайн-занятия с @eugenesyoga. Спасибо большое всем, кто с нами 💖 Очень радует, что вы хотите становиться лучше, и несмотря на то, что иногда это очень сложно, мы делаем это вместе (и у нас очень здорово получается🤪) Будем продолжать в том же духе!», - написала Даша под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Какие же у Даши красивые ноги😍всегда восхищалась», Спасибо что делитесь полезной информацией, здоровья вам и успехов в дальнейшей работе! 😂 🔥 🔥 🔥», «Дашуля, обожаю тебя:)❤️», «Спасибо что делитесь! 👏❤️», «Спасибо). Ждем еще тренировок 🔥🔥🔥», «Фигура суперженственная❤️», «🤣У Даши такое недоумевающее лицо периодами было, куда и как скрутить ноги🤣...Спасибо за занятия, очень полезно🙌».

До этого Даша приняла участие в стильной ретро-фотосессии, которая показала звезду в чувственном образе дивы. Певица примерила свой излюбленный костюм – небольшой боди, сделанный из бус. Также можно заметить, что артистка была в чулках или колготах. Дополнила наряд звезда ярким макияжем, аккуратной укладкой и стильной обувью.

Благодаря пышному декольте звезда также засветила свою грудь, едва удерживаемую над тугим корсетом.

«Выезжаю! 😅», «Бурлеск всегда будет и всегда актуален.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Дита Фон Тиз😍», «Красуня», «Вот реально, ваше тело-как одно из произведений исскусств🦋простите за пиетет,не знакома с вами лично..», «Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️», «Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍», – отмечают пользователи.

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