Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как готовится к празднику Пасхи в необычном виде

После введения карантина артистка решила остаться дома дома с детками и соблюдать вместе с с ними режим изоляции. Каждый день звезда старается публиковать в социальной сети Инстаграм новые фото, рассказывает, как проходят ее будни с детьми - Лаурой и Леоном, а также делится интересными рецептами, информирует Рoliteka.net.

В этот раз Слава предстала в необычном, слегка пошлом фартухе, белой толстовке и с ярким макияжем на лице. Артистка рассказала, как готовится к празднику Пасхи.

«Тема нашего сегодняшнего урока — ЯЙЦА яркие, праздничные, украшенные зеленкой. 🤪 Яйца, как вы понимаете, сами себя не покрасят, а вот деееети😈 Могут одновременно обновить и модернизировать мебель, в том числе и мягкую ( безвозмездно), ну и весело провести время🤦🏽‍♀️

Мама (сегодня это моя роль) владеет зеленкой и кастрюлей в совершенстве и по самые локти🥚🥗🥚🥗🥚 ПиСи: это всего лишь фартук😆 всех #яжемать просьба держать себя и свой язык в #яжеруках!!!! Кстати, в страстную пятницу можно только в таком виде красить и командовать😘

Шкарлупу лука нарезать ножницами, обвалять в шкарлупе мокрые яйца (чтобы прилипла луковая шубка) и закутать в марлю, как колобка, перевязав ниткой . Насыпать соль в холодную воду, положить яйца, налить зеленки бутылочку и пусть варятся :) После очистить от марли , промыть и смазать маслом 😘👌🏼 самые красивые яйца, которые я когда-нибудь делала 👍🏼 #СлаваЯйцам», - написала Каминская под постом.

Ранее звезда выложила на своей странице необычное коротенькое видео, на котором засветила стройную фигуру в одном ярко-розовом белье, совсем не скрывающем ее фигуру. Причем не удержалась Слава от привычной саркастичной манеры подуштить над поклонниками - в один из моментов видеозаписи она поворачивается к объективу камеру, показывая свои... усы.

При помощи этого фильтра артистка решила весело подшутить над поклонниками, которые тут же оценили ролик и принялись массово засыпать пост комментариеями.

«Усики- пропуск в трусики 🤪Спокойной ночи 😴😘🤣», - коротко подписала видео звезда.

А вот что ответили пользователи сети:

«Фраза с намеком походу... 🙄 берегитесь мужчины , трусики смертельно опасны , особенно для тех у кого усики 😁😂 Так по мне лучше пусть будет борода и она скажет "да" 😁🤣», «Видно, что салоны красоты закрыты😂😂😂 Но даже с усиками - королева💜💜💜», «😂😂 блин», «Карантин...», «Мне бы такую ж....👏».

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