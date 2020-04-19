Звезды часто делают яркие макияжи, таким образом привлекая еще большее внимание поклонников
Давайте посмотрим на звезд, которые подчеркнули свои достоинства ярким макияжем, передает Politeka.net.
Эпатажная украинская певица MARUV опубликовала запись в Инстаграм представ с ярким макияжем. Звезда подчеркнула глаза черно-серыми тенями и карандашом. При этом губы артистка оставила нетронутыми.
"Макияж за 20 мин by MARUV 🤗", - подписала она кадр.
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Бывшая "виагринка" Анна Седокова также предстала с ярким макияжем. Звезда подчеркнула пухлые губы красной помадой. На глазах были светлые тени, а ресницы стали пышнее, благодаря туши.
"Сегодня в прямом эфире, мы учились не только делать концертный яркий мэйк, но и принимать. И если с приятием себя у нас как-то получается, то с другими не очень...", - написала артистка.
Певица Ирина Билык разместила фото в стильном образе в своем Инстаграм. На фото украинская знаменитость предстала с сочными губами бордового цвета. Также заметны пышные ресницы.
Экс-Nikita Даша Астафьева порадовала поклонников ярким фото. Артистка выделила не только губы, нанеся красную помаду, но и глаза - черными тенями. Также певица, вероятно, использовала накладные ресницы.
"Всем привет с Планеты Обезьян 🐒", - подписала фото артистка, поджав губы со своим знакомым.
Напомним, Даша Астафьева поддерживает режим самоизоляции. Сейчас звезда принялась активно вести социальную сеть.
Девушка каждый день выкладывает серии кадров, на которых появляется в самых разных образах. Тем не менее, певица не забывает также делиться секретами похудения и показывает серии тренировок
Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек
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