Украинский певец Сергей Бабкин придумал, как развлечь своих поклонников на карантине

Как известно, эпидемия коварного вируса заставила отменить концерты звезд шоу-бизнеса всех без исключения.

Но несмотря на все убытки исполнители не опускают руки и разрабатывают возможность, как напомнить о себе.

Одни устраивают онлайн концерты, на которых развлекают поклонников, а другие выходят в прямой эфир, чтобы ответить на все интересующие вопросы фолловеров.

А вот украинский певец Сергей Бабкин решил сделать иначе и устроил поэтический вечер, где читал стихи. Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фанаты Бабкина пришли в неописуемый восторг от поэтического вечера, о чем они поспешили сообщить своему кумиру. Некоторые из них посчитали Бабкина «героем нашего времени».

«Очень ❤️ Безграничное душевное божественное вечное Спасибо! 🙏», «Бабкин, вы кайф!) Люблю тоже эти стихи! Продолжайте!», «Благодарю🌷за открытость и душевность👍Очень проникновенные стихи и прекрасная песня🎶🎸Спасибо за ваше творчество💗доброту и позитив🌞», « Я все больше удивляюсь на сколько вы можете быть разным. Эти образы ваши!! Как вам так удаётся переключаться 👀 это прям целое явление», «Столько силы, какой потенциал. Просто герой нашего времени 👍», - восторгаются в сети.

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

Как сообщала Politeka, жена Бабкина кардинально сменила имидж и поразила видом: "Безумная женщина"

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