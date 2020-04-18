Известная певица Светлана Лобода удивила архивными кадрами с жаркого отдыха в купальнике

В этот раз знаменитая артистка показала ранее не публикованные кадры с отдыха, который провела на побережье в ярком купальнике. Новые кадры звезда представила в разделе Стори в социальной сети Инстаграм, сообщает Politeka.

Лобода каждый день делится с фанатами новыми кадрами из дома, рассказывает о своих буднях и не забывает удивлять жаркими кадрами, сделанными еще на концертах, во время путешествия и отдыха с детками.

Сегодня звезда появилась в ярком купальнике с глубоким декольте, на кадрах певица веселится в компании незнакомцев, показывает счастливую и отдохнувшую себя на курорте. Ранее Светлана отмечала, что скучает за солнечными и яркими днями на отпуске. На снимках видно, что рядом с артисткой находится множество людей.

До этого знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с поклонниками. Отметим, артистка ранее не проводила онлайн-бесед и чатов с поклонниками, а также крайне редко обращалась к ним в Инстаграм.

После того, как звезда отправилась на самоизоляцию с детками в собственном доме, она начала активно вести социальные сети, представлять ранее не публикованные кадры с концертов и даже проводить прямые эфиры с коллегами. В этот раз звезда не удержалась от беседы с собственной аудиторией.

Чтобы привлечь внимание аудитории, звезда представила новый кадр, на котором она сидит на диване в необычной позе, делая селфи на свой телефон. Одета Светлана в синие джинсы и в темный свитер с воротником, который закрывает шею. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

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