37-летняя украинская певица Анна Седокова, бывшая участница классического состава "ВИА Гры", рассказала о наболевшем

Как передает Politeka.net, Седокова выдала всю правду во время прямого эфира в Инстаграм с певицей Олей Поляковой. Звезды задавали друг другу каверзные вопросы. В частности, Анне пришлось вспомнить былые времена, когда она вошла в состав группы "ВИА Гра", разбавив дуэт Веры Брежневой и Надежды Мейхер-Грановской.

После того, как знаменитости подняли градус общения при помощи алкоголя (прямо в прямом эфире), Полякова поинтересовалась у коллеги, случались ли между девушками драки. Седокова сказала, что кулачных боев не было, но вот "холодная война" между ними длится до сих пор.

"Мы объявили друг другу холодную войну. Мы мило общаемся, когда приходится, но по сути, мне кажется, мы друг друга очень сильно не любим", - поделилась Анна.

Все дело в том, что продюсер группы Константин Меладзе, всегда выделял кого-то одного, заставляя тем самым остальных испытывать чувство ревности.

Именно брак между Брежневой и Меладзе стал причиной стремительной потери популярности коллектива, считает Анна. По ее словам, Вера все испортила браком с продюсером. Из-за этого он, якобы, потерял интерес к другим участницам, да и проекту в целом.

Боясь повторения собственного "сценария", когда молодая и симпатичная женщина увела мужчину из семьи, Брежнева взялась за тотальный контроль за мужем. А у того пропал задор, связанный с группой, но зато появились усталость и рутина.

Подытоживая, Седокова добавила, что Брежнева оказалась лучшим манипулятором, чем ее супруг. Вера любит демонстрировать идиллию в семье, отмечая, что Константин, якобы невероятно счастлив быть ее избранником.

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