Российская певица Полина Гагарина произвела фурор своим нескромным концертным нарядом
Певица Полина Гагарина довольно активно ведет свою Instagram-страницу, где собрала многомиллионную армию фанатов и радует их яркими публикациями, ппередает Politeka.net
На новом фото артистка предстала в длинном белом прозрачном наряде, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру.
Фолловеры Гагариной не прошли мимо и осыпали знаменитость комплиментами, отметив, что наряд хорошо демонстрирует красивую фигуру вокалистки. Многие написали, что ее образ роскошный.
Ядовитый смог в трех областях, заявление Зеленского о дефолте и крах доллара - главное за ночь
Кравец из "Квартал 95" откровенно рассказала о проблемах: "Можно сойти с ума! Это варево..."
Покушение на Авакова, яд в воздухе Украины и закрытие банков – главное за ночь
Право на заслуженную пенсию восстановят, документ уже в Раде: кого коснутся изменения
«Вы очень красивая! 😍😍❤️», «Просто роскошно», «обрый день Полиночка! Какое у вас платье шикарное!!!», «Красавица», «Платье огонь»,- пишут в сети.
До этого в сети появилось совместное фото Сергея Лазарева, его детей и российской певицы Полины Гагариной, будто она оказалась матерью малышей. Данный снимок разместили на фан-странице певца. При этом немногие поняли, что это отфотошопленный кадр.
Снимок певца вместе с дочкой и сыном был сделан для журнала "Нello". Мужчина деражал девочку в руках, при этом ребенок показывал язык. А рядом стоял его сын, который улыбался и обнимал сестру и отца. Фото получилось очень ярким и веселым.
Однако поклонники профотошопили к семье улыбающуюся Полину Гагарину. Да, можно сказать, фантазия разыгралась не на шутку.
Фото очень понравилось поклонникам, они пожелали счастья и были удивлены такому "шедевру".
Напомним, что Сергей Лазарев сделал откровенное признание об Украине
Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве
Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа