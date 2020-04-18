Российская певица Полина Гагарина произвела фурор своим нескромным концертным нарядом

Певица Полина Гагарина довольно активно ведет свою Instagram-страницу, где собрала многомиллионную армию фанатов и радует их яркими публикациями, ппередает Politeka.net

На новом фото артистка предстала в длинном белом прозрачном наряде, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру.

Фолловеры Гагариной не прошли мимо и осыпали знаменитость комплиментами, отметив, что наряд хорошо демонстрирует красивую фигуру вокалистки. Многие написали, что ее образ роскошный.

«Вы очень красивая! 😍😍❤️», «Просто роскошно», «обрый день Полиночка! Какое у вас платье шикарное!!!», «Красавица», «Платье огонь»,- пишут в сети.

До этого в сети появилось совместное фото Сергея Лазарева, его детей и российской певицы Полины Гагариной, будто она оказалась матерью малышей. Данный снимок разместили на фан-странице певца. При этом немногие поняли, что это отфотошопленный кадр.

Снимок певца вместе с дочкой и сыном был сделан для журнала "Нello". Мужчина деражал девочку в руках, при этом ребенок показывал язык. А рядом стоял его сын, который улыбался и обнимал сестру и отца. Фото получилось очень ярким и веселым.

Однако поклонники профотошопили к семье улыбающуюся Полину Гагарину. Да, можно сказать, фантазия разыгралась не на шутку.

Фото очень понравилось поклонникам, они пожелали счастья и были удивлены такому "шедевру".

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