Артистка Анна Кошмал произвела фурор в сети

Известная украинская актриса, 25-летняя Анна Кошмал, получившая известность благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты". На тот момент Анне было 17 лет и она сыграла своенравного подростка-гота.

Сейчас девушке уже 25 лет и ее не узнать. Кошмал стала настоящей красоткой.

Актриса завела страницу в Инстаграм, где частенько выкладывает фотографии сделанные в романтических и соблазнительных образах, передает Politeka.net

Новый снимок именно такой. Анна показала всю свою женственность на черно-белом фото, которое как нельзя лучше передает настроение. На нем актриса попозировала в белом платье с оголенной спиной. Девушка не смотрит в кадр, глаза ее закрыты, а голова приподнята. Длинные распушенные волосы каскадом спускаются по спине.

Фанаты не прошли мимо и оценили романтический образ актрисы восторженными комментариями.

«Красотка», «Невероятная», «Моя любимая актриса», «Шикарная красавица», - пишут они.

Ранее, актриса поведала своим поклонникам, как развлекается на карантине.

"Развлекаюсь как могу. Сегодня весь день за окном шёл тёплый весенний дождь, очень захотелось имбирного печенья со свежевыжатым соком. Нет ничего более уютного и приятного, чем запах печенья в доме", - написала Анна Кошмал в своем микроблоге Instagram и поделилась с поклонниками собственным рецептом.

Напомним, что Анна Кошмал из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал залезла в ванну и потрясла природной красотой: "Это такое чудо!".