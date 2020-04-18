Известный российский певец Филипп Киркоров удивил поклонников неожиданным снимком во время карантина

Архивным снимком поп-король российской эстрады поделился на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Фотография сделана в Иерусалимском Храме Воскресения во время схождения благодатного огня.

На снимке Киркоров позирует в белой рубашке со свечой в руке.

«Сегодня Великая суббота!🔥🙏Благодатный огонь сошёл!!!🔥🙏УРААА!!! 🙏🔥🙏

Когда-то и Я присутствовал на этом великом событии! 🔥Там ВСЕГДА было море народа...», - написал он.

Артист посетовал, что в этом году праздник Пасхи омрачил карантин.

"Кто бы мог подумать что в этом году все будет по-другому ,что все на этот Великий праздник будем сидеть дома на карантине, и что церковь на пасху будет пустовать...Такое наверное впервые в нашей истории...", - отметил Киркоров.

Обратим внимание, что в комментарии к певцу пришли другие известные артисты, среди них Николай Басков и София Ротару.

Ранее мы писали, Сообщалось, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров покрасовался в обнимку с супругой прес-секретаря президента РФ и олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

Так на снимке со сториз видно, как именитая спортсменка и жена Дмитрия Пескова, который яляется пресс-секретарем Владимира Путина, нежно смотрит на певца и тот в ответ смотрит Навке прямо в глаза, как смотрят влюбленные друг на друга перед поцелуем.

Напомним, постаревший Киркоров ошарашил новым видео с Басковым.

Также Politeka писала, что Киркоров в окружении фавориток похвастался необычным талантом.