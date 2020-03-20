Известный российский певец Филипп Киркоров предстал перед поклонниками в смелом образе - близком, по смысловому значению, к своему сценическому амплуа
"Вылитый Царь!", - пишут подписчики звезды под видео, которе является по сути мини-копией известного комедийного фильма, передает Politeka.net. Как оказалось, с помощью такого оригинального ролика, где, как и в оригинальном фильме, застольничали, пели и веселились, Киркоров и его звездный друг Николай Басков решили поздравить сестру Игоря Крутого Аллу с личной значимой датой и праздником:
«Представляю нового героя из Юбилейного фильма для Аллочки Крутой. Знакомьтесь - "Царь всей российской эстрады" Филипп Киркоров 😀😀😀. В остальных, не менее значимых ролях - "Золотой голос России" Николай Басков, "Прекрасная царица" Алла Крутая и "Великий режиссёр-изобретатель" Тимур Бекмамбетов🏆. Огромное спасибо всем замечательным актёрам за великолепную игру и участие в этом неординарном и весёлом проекте!», - подписан "мини-фильм" – пародия на известную комедию «Иван Васильевич меняет профессию».
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Фолловеры, среди которых немало звезд российского шоу-биза, просто в восторге от увиденного:
«Очень крутой фильи ❤️❤️❤️🔝🔝»
«Ай да , молодцы !!!! 👍😂😂😂👏👏👏»
«Очень приятно, царь всей российской эстрады🤣 лучший!!!»
«Это 🔥🔥🔥🔥🔥 Вам таак идёт этот образ 👍👍👍 и ах, какое счастье, что нам тоже это показали 🙏🙏🙏»
«Так Вас же свергли, царь?)) Галкин на троне»
«Кайфффффф❤️»
Ранее сообщалось о том, что в своем микроблоге в Инстаграм артист ярко и оригинально поздравил коллегу по сцене Валерия Леонтьева с 71-летием, опубликовав фото, на котором они вместе. Как известно, оба певца любят эпатировать в самых невообразимых, немыслимых нарядах, порой граничащих между разумом и безумием.
На этот раз пользователи сошлись на том, что Леонтьеву удалось "обскакать" младшего товарища. Артист предстал черно-красном костюме издали похожим на фрак с оригинальным дополнением на плече в виде конструкции с огромными перьями. Киркоров же выглядел чуть поскромнее, но все равно броско: на нем "гавайской" расцветки костюм и такого же орнамента туфли.
"Непревзойденный! Настоящий Король и Властелин Сцены на протяжении больше 40 лет- мой старший товарищ, учитель, гуру и брат, дорогой Валерий Яковлевич- С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Будь здоров , счастлив и конечно все так же востребован и любим миллионами , вне зависимости ни от каких Коронованных вирусных самозванцев! На каждый вирус- есть вакцина по имени ЛЕОНТЬЕВ, и это уже исторический ФАКТ! Люблю тебя всем сердцем и обожаю! Твой Ф.К.🧔🏻", - подписал снимок Киркоров.
Поклонники пришли в неописуемый восторг, поставив за час почти 17 000 "сердечек".
"Короли сцены"
"Присоединяюсь трогательным и от души идущим поздравлениям Филиппа Киркорова. Желаю Валерию Леонтьеву здоровья и успеха в дальнейшем"
"Ставь лайк если количество королей на фото зашкаливает 😂"
"Чудо в перьях"
"Насчёт вакцины - в яблочко!👍"
"Смешные такие 😂"
Напомним, в сеть слили фото Баскова с младенцем, сходство ошеломляет
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