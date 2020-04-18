Травести-дива Монро показала себя без одежды на новом фото

Телеведущая, актриса и певица любит радовать своих поклонников обновлениями в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, на этот раз звезда поделилась философским постом, в котором поразмышляла о том, что сейчас происходит в Украине.

Так, знаменитость сравнила ситуацию в стране с падением самолета.

«Дорогой дневник, недавно услышала фразу: "в падающием самолете атеистов нет". И, что тебе сказать, Это истина! Смотрю сквозь так и не вымытые окна за пределы своей бетонно- кирпичной клетки и понимаю, что всё, что происходит в мире, в Украине, в частности в Киеве - это своего рода падение самолета. Медленное, не так ощутимое, Но падение… Мы все в ответе за себя и за тех, кого породили и приручили. Поэтому продолжаем молиться, надеяться и верить, что вырулим. Пусть в каждом проснется Дензел Вашингтон. Хотя в том фильме про спасение падающего самолета он и был вмазанный))», - написала Монро.

Такой серьезный пост звезда сопроводила неожиданно откровенным фото. На нем она позирует совершенно без одежды, закутанная в некий полупрозрачный тюль.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Какая Вы здесь естественно красивая», «Красота спасёт мир! Монритта, фото сплошной восторг», «В такую богиню как Вы - любой атеист готов поверить!», «Очень нежная фотография. Монро вы шикарная женщина», «Какое шикарное фото!!! Бомба просто!!», «Это же вылитая Тина Кароль», - пишут люди.

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