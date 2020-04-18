Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала, что вытворяет на кухне накануне Пасхи

Популярная артистка завела страницу в Инстаграм, где часто радует публику яркими постами, пишет Politeka.net

В этот раз актриса показала необычное домашнее видео, на котором она оригинальным способом месит тесто. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страинцу до конца).

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На кадрах Катя в черных лосинах и майке забавно прыгает над миской под музыкальное сопровождение. При этом в подписи девушка уверяет, что собирается печь паски.

«Слишком #хоумвидео 😂
До конца!!! Мои песни и танцы для теста!🌪
Паски будут супер❤️😅», - подписала кадры Никитина.

Также артистка пожелала всем хорошего настроения, и веселой Пасхи.

Пользователи уже успели отреагировать на видео различными комментариями.

«Ну ты чудная Катюша, главное, что настоящая и искренняя👍», «Дурненька 👸», «Нельзя так с тестом обращаться😭», -  пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина порадовала поклонников сразу тремя необычными образами.

Пока во всем мире бушует эпидемия, звезды стараются сидеть по домам и развлекать фанатов на безопасных просторах интернета. Вот и Екатерина Никитина присоединилась к популярному ныне "#pillowchallenge". Для этого девушка разделась и устроила откровенную фотосессию в постели.

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😂😂😂😂😂😂😂 Слишком #хоумвидео 😂 До конца!!! Мои песни и танцы для теста!🌪 Паски будут супер❤️😅 ____________________________________ Я настоящая🙄🙈 ____________________________________ Всем хорошего настроения, и веселой Пасхи 🐣 _____________________________________ #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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