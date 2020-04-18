Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала, что вытворяет на кухне накануне Пасхи
Популярная артистка завела страницу в Инстаграм, где часто радует публику яркими постами, пишет Politeka.net.
В этот раз актриса показала необычное домашнее видео, на котором она оригинальным способом месит тесто. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страинцу до конца).
Весна устроила настоящий бунт, Украину снова накроют заморозки: свежий прогноз погоды
Российский актер Лановой осудил украинцев: "Обманули весь народ"
Полякова и Астафьева избавились от белья и показали, чья грудь красивее: «Смотрите без детей»
Курс валют слетит с катушек, гривне не оставят ни единого шанса: чего ждать украинцам
На кадрах Катя в черных лосинах и майке забавно прыгает над миской под музыкальное сопровождение. При этом в подписи девушка уверяет, что собирается печь паски.
«Слишком #хоумвидео 😂
До конца!!! Мои песни и танцы для теста!🌪
Паски будут супер❤️😅», - подписала кадры Никитина.
Также артистка пожелала всем хорошего настроения, и веселой Пасхи.
Пользователи уже успели отреагировать на видео различными комментариями.
«Ну ты чудная Катюша, главное, что настоящая и искренняя👍», «Дурненька 👸», «Нельзя так с тестом обращаться😭», - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина порадовала поклонников сразу тремя необычными образами.
Пока во всем мире бушует эпидемия, звезды стараются сидеть по домам и развлекать фанатов на безопасных просторах интернета. Вот и Екатерина Никитина присоединилась к популярному ныне "#pillowchallenge". Для этого девушка разделась и устроила откровенную фотосессию в постели.
Напомним, Никитюк и звезда "Квартал 95" померились прелестями прямо на камеру
А еще Politekaa писала, что блондинка из "Квартала 95" растянулась в шпагате ради пикантных кадров
Также Politeka сообщала, что блондинка из Квартала 95 задрала ногу и показала, как развлекается в душе