Модель Тилан Блондо поделилась забавными домашними фото с мокрой головой

Французская красотка, которая прославилась еще в детстве как «самая красивая девочка в мире», часто делится в своем Инстаграм новыми фотографиями. Сейчас Блондо сидит на карантине, поэтому вместо кадров с фотосессий публикует простые домашние снимки.

Как сообщает Politeka.net, на этот раз модель опубликовала серию снимков, на которых она позирует перед камерой в домашнем наряде и с мокрой головой. Вероятно, "фотосессию" девушка устроила сразу после душа. По всей видимости, Блондо заскучала на карантине и решила немного пошалить перед камерой: на снимках девушка корчит разные забавные рожицы и всячески веселит зрителей.

Поклонники модели по достоинству оценили ее фото. Особенно их впечатлили яркие глаза модели необычного зеленого оттенка.

Ранее мы писали о том, что Блондо поделилась в своем Инстаграм новым фото, на котором показала, как ухаживает за лицом на карантине. На фото девушка сидит в милой пижаме со звездочками, кокетливо приспустив кофту с одного плеча. Красотка решила заняться уходом за лицом и нанесла на него белую маску. При этом модели пришлось фотографировать саму себя в зеркале.

Несмотря на такой незамысловатый снимок, поклонники Блондо остались в восторге. Девушку буквально засыпали комплиментами в комментариях.

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