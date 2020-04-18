Звезда "Квартал 95", юмористка и актриса Елена Кравец не так давно рассказала, что сильно поправилась из-за карантина

После того, как был введен вынужденный режим самоизоляции, артистка "Квартала 95" и "Женского квартала" осталась дома с родными и нянями для деток. Поскольку ее активность - съемки, проекты и работа над шоу были отменены, артистке пришлось сменить даже график питания. Как оказалось, звезда стала набирать вес, сообщает Politeka.net.

Тем не менее, артистка не стала унывать, а стала усерднее заниматься собой и даже решила присоединиться к специальной инициативе. Сейчас многие звезды стали принимать участие в подготовке "онлайн-школы" для учеников, сниматься в мотивирующих роликах и полноценных виртуальных уроках.

Елена же решила появиться на спортивном занятии вместе с молодым тренером - девушкой, которая до этого уже засветилась на спортивных занятиях с Лесей Никитюк. Кравец же предпочла станцевать под задорную мелодию в черных лосинах и свободеной майке с принтом.

До этого во время интервью Елена рассказала, как относится к воспитанию деток разными методами, как готовилась к концертам и как изменилась ее работа сейчас, с новым графиком и проектами.

"Знаете, я думаю, пока женщина не реализовала себя, в частности, ее эволюционные какие-то предназначения, не состоится как женщина – я не говорю, как мать или жена – это выбор каждого, не сделает то, чего хотела в этой жизни… Можно будет сколько угодно убегать в карьеру, бросаться в работу, бизнес, но гармонии не будет. Сначала надо разобраться в себе», - начала свой рассказ Елена.

В ходе беседы звезда также рассказала, что принимает участие во множестве проектов, потому что продолжает искать себя, получает «кайф от занятий» и любит делать что-то новое. Несмотря на многие годы работы в «Квартале» Елена не устала от проекта. Звезда отметила, что как и у Ирины Горовой – продюсера группы «Мозги», в коллективе «Квартала» царит от части свободная атмосфера для артистов, ведь они должны учиться творить, не зажимаясь в рамках", - говорит Елена.

Напомним, у Елены Кравец из "Квартал 95" сдают нервы, крик души: "Взяла детей и...".

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