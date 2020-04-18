Евгений Кошевой и Юрий Ткач из студии «Квартал 95» признались, что рискуют превратиться в «Юзиков», если продолжат набирать вес на карантине

Популярные украинские юмористы выпустили шуточный клип на животрепещущую тему. В нем артисты рассказали о своей карантинной «диете» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Кошевой и Ткач признаются, что из-за постоянного ничегонеделания дома, им все время хочется есть. А это не может не сказываться на фигуре.

«Если и дальше мы так будем набивать пузики, через месяц в «Квартале» будет еще два Юзика», - поют артисты.

На кадрах Кошевой и Ткач показывают, как валяются дома на диване, заедая скуку «десятками котлет» и «колбасой с батоном».

Украинцы пришли в восторг от такого жизненного клипа. Видео тут же набрало множество комментариев. Впрочем, среди них оказались не только хвалебные.

«У обычных людей столько денег нет, чтобы так жрать...», «Не все могут себе пузико набить, многие сидят без работы!», «Не ну это просто супер песня. Вся правда», «Ахаха класс скоро будет пол страны Юзиков», «Женя уже зарос. Ещё неделя и не будет лысого с квартала», «Огонь, ребята, браво», «Блин, вы так вкусно жрёте!», - пишут украинцы.

Напомним, Юрий Ткач из «Квартал 95» похвастался талантом подросшей дочери.

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартала 95» ошеломил изменениями во внешности: «Другой человек».

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал о серьезной ссоре с Зеленским: "Послали друг друга в...".