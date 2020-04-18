Известная российская телеведущая Елена Малышева на видео оконфузилась со Светланой Лободой

На ролике, который записала Малышева, она сидела в очках и была с короткой прической. Она показала фотографию Светланы Лободы, которую не узнала, и не смогла определить пол человека, который на ней изображен. Об этом пишет Politeka со ссылкой на видео Малышевой.

"Вот кто знает эту девушку, может это мужчина, не знаю, кто это такой, закрытый аккаунт", - сказала смотря на фото Лободы Малышева.

Она заблокировала профиль какого-то человека, который матерился в комментариях в Инстаграм. После этого видео закончилось.

Сообщалось, что известная певица Светлана Лобода удивила архивными кадрами с жаркого отдыха в купальнике.

В этот раз знаменитая артистка показала ранее неопубликованные кадры с отдыха, который провела на побережье в ярком купальнике. Новые кадры звезда представила в разделе Стори в социальной сети Инстаграм.

Лобода каждый день делится с фанатами новыми кадрами из дома, рассказывает о своих буднях и не забывает удивлять жаркими кадрами, сделанными еще на концертах, во время путешествия и отдыха с детками.

Сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода показала роскошные формы в облегающем белье.

«Готовлюсь к выходу из карантина…», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Лобода позирует с приспущенным нарядом в крохотном купальнике. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это космос!», «пушка», «шикарная», «Светик очень сексуальная», «невероятное тело!», «вот это класс! Люблю, когда ты так делаешь», - пишут они.

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