Украинская исполнительница Светлана Лобода озадачила поклонников, показав им снимок с незнакомцем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует в белой рубашке и крохотном белье. При этом на животе у нее лежит мужская рука, поверх которой она нежно пристроила свою.

Уточним, что лиц их было не видно. А поскольку снимок был опубликован в Сторис, ее поклонники не смогли расспросить кумира о том, кто же является ее избранником.

До этого мы писали, что известная певица Светлана Лобода показала яркие кадры одного из своих последних концертов, на котором появилась сразу в нескольких образах.

В этот раз знаменитая артистка представила в разделе Стори в социальной сети Инстаграм серию пикантных кадров, отснятых во время ее выступления в провокационном наряде из блесток

После того, как был введен карантин и певице пришлось даже отменить заграничный тур, перенести запись новых композиций и отказаться от светстких мероприятий, звезда принялась поднимать активность публики при помощи социальнях сетей. Теперь Лобода каждый день делится с фанатами новыми кадрами из дома, рассказывает о своих буднях и не забывает удивлять жаркими кадрами, сделанными еще на концертах.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев