Известная певица Вера Брежнева повторила оплошность другой экс-участницы группы ВИАгра Светланы Лободы

Вера Брежнева поделилась кадрами с фотосессии для Cosmopolitan Russia. При этом одно фото артистки в Instagram привлекло особое внимание и озадачило ее поклонников. (Чтобы посмотреть фото - проскрольте ниже)

Вера Брежнева позирует сидя, откинувшись на спинку стула. На ней - белоснежный брючный костюм в полоску с минималистичным топом. Такой наряд выгодно обнажает плоский живот певицы.

Дело в том, что одному из кадров, где певица позирует с босыми ногами, у нее на правой ноге четко видны шесть пальцев. Остается только догадываться, или это фотограф перемудрил с фотошопом, или же у звезды действительно есть такая анатомическая особенность.

Также Вера Брежнева опубликовала видео с бекстейджем съемки.

Ранее шесть пальцев на ноге замечали на фото 37-летней певицы Светланы Лободы. Ажиотаж вызвало фото обложки сингла под названием Новый Рим. На снимке Лобода позирует с красной помадой, пытаясь облизать ногти на ногах, покрытые глянцевым лаком в тон губ. Однако такой сексуальный снимок раскритиковали пользователи сети, которые заметили на ее ноге 6 пальцев.

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее.

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа.

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома.