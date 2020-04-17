Известная певица Вера Брежнева повторила оплошность другой экс-участницы группы ВИАгра Светланы Лободы
Вера Брежнева поделилась кадрами с фотосессии для Cosmopolitan Russia. При этом одно фото артистки в Instagram привлекло особое внимание и озадачило ее поклонников. (Чтобы посмотреть фото - проскрольте ниже)
Вера Брежнева позирует сидя, откинувшись на спинку стула. На ней - белоснежный брючный костюм в полоску с минималистичным топом. Такой наряд выгодно обнажает плоский живот певицы.
Дело в том, что одному из кадров, где певица позирует с босыми ногами, у нее на правой ноге четко видны шесть пальцев. Остается только догадываться, или это фотограф перемудрил с фотошопом, или же у звезды действительно есть такая анатомическая особенность.
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Также Вера Брежнева опубликовала видео с бекстейджем съемки.
Ранее шесть пальцев на ноге замечали на фото 37-летней певицы Светланы Лободы. Ажиотаж вызвало фото обложки сингла под названием Новый Рим. На снимке Лобода позирует с красной помадой, пытаясь облизать ногти на ногах, покрытые глянцевым лаком в тон губ. Однако такой сексуальный снимок раскритиковали пользователи сети, которые заметили на ее ноге 6 пальцев.
Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее.
Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа.
Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома.