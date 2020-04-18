Дочь Потапа Наташа Горовая заигрывала к Мишель Андраде на фото

На фото Мишель была в воде и позировала в купальнике, а образ дополнила первом в волосах. Рядом сидела Нанаша в мокрой одежде. Молодые девушки почти поцеловались на фото. На фоне можно увидеть скалы и воду. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку пользователя Инстаграм.

"Извините, но у меня другая Религия!", - написали под публикацией.

Фанаты успели поставить более 100 лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасно", "ой все, я сдохла", "Вы имеете что-то против", "Огонь", "Вау! Профессионал прям".

Сообщалось, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая удивила выходкой в адрес певицы Мишель Андраде.

Так, на одном снимке девушки пьют вино, а на второй уже якобы целуются. Еще на одной фотографии звезды позирует вместе.

Кроме того, на четвертой фотографии Горовая почему-то облизывает Андраде, держа в руке бокал с вином.

Однако поклонники звезды не смогли что-либо сказать, поскольку снимок был опубликован в Сторис.

Наташка Горовая поделилась своими мыслями об осуждении людей и показала внезапный образ.

На фото Наташка позирует в постели, видно, что Горовая только проснулась или хочет спать. Одежды на снимке не видно, только белье, которым дочь Потапа прикрыла свою грудь. Зато видно хорошо татуировки на руках, а также розовые волосы, которые Наташка решила покрасить.

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