Дочь Потапа Наташа Горовая заигрывала к Мишель Андраде на фото
На фото Мишель была в воде и позировала в купальнике, а образ дополнила первом в волосах. Рядом сидела Нанаша в мокрой одежде. Молодые девушки почти поцеловались на фото. На фоне можно увидеть скалы и воду. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку пользователя Инстаграм.
"Извините, но у меня другая Религия!", - написали под публикацией.
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Фанаты успели поставить более 100 лайков и написали несколько комментариев:
"Прекрасно", "ой все, я сдохла", "Вы имеете что-то против", "Огонь", "Вау! Профессионал прям".
Сообщалось, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая удивила выходкой в адрес певицы Мишель Андраде.
Так, на одном снимке девушки пьют вино, а на второй уже якобы целуются. Еще на одной фотографии звезды позирует вместе.
Кроме того, на четвертой фотографии Горовая почему-то облизывает Андраде, держа в руке бокал с вином.
Однако поклонники звезды не смогли что-либо сказать, поскольку снимок был опубликован в Сторис.
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