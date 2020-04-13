Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала, как начала худеть

В этот раз юная падчерица Потапа и дочь известного продюсера Ирины Горовой, Наталья Горовая приятно удивила поклонников стильными кадрами, сделанными в начале ее похудения. Как известно, девушка любит изредка устраивать пикантные фотосессии, радовать мотивационными постами и хвастаться яркими прогулками. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

На новых кадрах Наталья позировала в купальном костюме, состоящем из укороченных велосипедок и топа, сделанного из такой же ткани. Цвет метталик выгодно почеркнул формы девушки:

«My heart went oops 02/08/2019 vs 13/04/2020 Вроде похудела 🤔 А летом мне казалось, что я худая P.S. Худеть начала 10.02.2020 , дальше больше 🤭».

Вот что ответили поклонники: «Я помню момент с пузиком "выражающемся прессом" 😂🔥♥️❤️», «😍Ты умничка👏🏼, я рада, что у тебя получается, мотивируешь🔥✨», «Видно результат 😻 молодец!!! Спасибо, за мотивацию🔥», «Какая ты красивая 🤩🤩🤩🤩❤️❤️❤️❤️», «Мне кажется или там должен быть 2019 год?», «Не надо тебе худеть, ты и так оооочень красивая. Красотка😻😻😻❤».

Напомним, что ранее Наталья Горовая поразила выходкой во время отдыха на карантине.

«Пока мы все немного «ленивые жопки» на домашнем карантине, кидаю вам полезный todolist

Для тела:

1. Утренние медитации в прямом эфире

2. Попробовать тренироваться в режиме online со своим тренером

3. Если не получается с online-тренировками, попробуй утреннюю зарядку: планка с попеременным касанием плеч (20 раз), планка - ноги поочерёдно тянем к груди (20 раз), джампинг-джек (20 раз), приседания с выпрыгиванием (20 раз) x3 раза такой сет + добавить растяжку в конце

4. Пробежки на свежем воздухе

5. Если переживаешь - а стоит ли бегать на улице - тебе в помощь пойдёт лестница в твоём доме! Количество подходов рассчитывайте учитывая ваш уровень подготовки!

6. Обязательные пешие прогулки! Сидеть дома - это хорошо, но выходить и дышать воздухом нужно! Просто избегать контактов с людьми!», - говорится в сообщении. Все это девушка сопровождала кадрами того, как она тверкает.

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